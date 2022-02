Uitstoot stikstof legt bom onder woningbouw in Randstad

Premium Financieel

Column: jaar van de Tijger! Of van de Chinese vastgoedcrash?

In China is de woningmarkt nog verder uit het lood geslagen dan in de Verenigde Staten op het moment dat daar de huizenbubbel klapte. Of die scheefgroei leidt tot dezelfde ellende als de financiële crisis van 2009, hangt helemaal af van de daadkracht van de Chinese overheid.