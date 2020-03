AkzoNobel neemt langer de tijd voor herstructurering

Topman Thierry Vanlancker zegt dat uitbraak van het coronavirus duidelijk zijn sporen nalaat bij het bedrijf. Zo is volgens hem sprake van een "onvoorspelbare en lagere vraag" uit de markt. Ook diverse maatregelen van overheden wereldwijd om de verspreiding van het virus in te dammen, zitten de prestaties van AkzoNobel in de weg.

AkzoNobel zal waar het kan snijden in de kosten. "De aanzienlijke marktverstoring dwingt ons belangrijke onderdelen van onze reorganisatie te pauzeren en om onze financiële ambitie voor 2020 op te schorten", aldus Vanlancker. De onderneming kan volgens de topman in ieder geval bogen op een sterke balans en een solide kaspositie.