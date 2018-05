Gezocht: 2500 medewerkers in de kinderopvang

Nu al kampt de kinderopvang, vooral in de Randstad, met tekorten en moeilijk vervulbare vacatures, meldde het UWV dit voorjaar. Dat wordt volgend jaar alleen maar erger: de overheid handhaaft vanaf dat moment een maximum aantal baby’s waarop één medewerker toezicht mag houden. Om net zo veel kinderen te kunnen toelaten, zijn minimaal 2500 extra mensen nodig, hebben economen van ABN Amro becijferd.

De werving van die medewerkers moet nog starten, en volgens ABN wordt het een ’war on talent’. Dat wil zeggen dat er met de schaarste wordt geschoven: kinderopvangbedrijven met diepe zakken (gevuld door een hoge bijdrage van de ouders) kunnen genoeg personeel lokken, maar dat gaat ten koste van concurrenten. Die blijven met een tekort achter; de vijver waaruit de sector moet vissen blijft ongeveer even groot.

Nu al zijn er 85.000 mensen in de kinderopvang actief. Dat zijn er evenveel als in 2008. Samen vingen zij in 2016 een recordaantal van 823.000 kinderen op.