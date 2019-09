Overname Kas Bank door Caceis op koers

Tot dat moment blijft Kas Bank naar eigen zeggen als zelfstandig bedrijf opereren. In de eerste jaarhelft merkte de onderneming het vertrek van enkele grote klanten en de verkoop van een investering in een Nederlands hypotheekfonds in 2018. Dat leidde tot een daling van het operationele nettoresultaat tot 600.000 euro, waar een jaar eerder een winst van 5,1 miljoen euro resteerde.

Kas Bank wist het kostenniveau met 10 procent terug te brengen in vergelijking met een jaar eerder. Als gevolg van het Caceis-bod keert Kas Bank geen interim-dividend uit en doet het ook geen uitspraken over de verwachtingen voor de tweede jaarhelft. Verder noemde Kas Bank de eigen kapitaal- en liquiditeitsratio's "continuerend sterk".