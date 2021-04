Scheepsreuzen verliezen in ’alarmerend’ tempo honderden containers

Buitenland

Olietanker stilgelegd voor Belgische kust na uitbraak corona

Voor de kust van België bij de plaats Zeebrugge is een olietanker voor anker gegaan vanwege een uitbraak van corona aan boord. De kapitein was er erg aan toe en is met een helikopter van het schip gehaald. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge.