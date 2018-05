Wall Street lager na Iran-besluit

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 20.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 24.298 punten. De brede S&P 500 speelde 0,3 procent kwijt tot 2664 punten en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 7252 punten.

De afgelopen dagen hadden de spanningen rond Iran al geleid tot stijgende olieprijzen. Dinsdag gingen de prijzen, vooruitlopend op het officiële besluit, flink omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent minder op 68,72 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 74,33 dollar per vat.

Dish

Kabelreus Comcast verloor dik 5 procent. Het bedrijf wil zich mengen in de overname van een groot deel van 21st Century Fox door Disney dat 1,3 procent aan beurswaarde verloor. Disney bereikte eind vorig jaar om een aantal tv-kanalen, de filmstudio en internationale bezittingen van Fox over te nemen voor ruim 52 miljard dollar, maar Comcast zou daar meer geld voor over hebben.

Kabelaar Dish sloot afgelopen kwartaal af met een lagere winst en omzet. Ook het aantal abonnees viel lager uit. Het aandeel verloor bijna 7 procent. Farmaceut Valeant (plus 9,6 procent) kwam ook met cijfers. Het bedrijf verhoogde daarbij zijn omzetverwachting voor heel 2018.

Crocs

Citigroup won 3,5 procent na berichten dat activistisch investeerder ValueAct een belang van 1,2 miljard dollar in de bank heeft opgebouwd. Ook SeaWorld (plus 9,4 procent) stond bij de winnaars. De uitbater van attractieparken wist afgelopen kwartaal fors meer bezoekers naar zijn parken te lokken. Maker van lichtgewicht plastic schoeisel Crocs (plus 6,8 procent) en autoverhuurder Hertz (min 15,8 procent) openden ook de boeken.

De euro was 1,1874 dollar waard, tegen 1,1862 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.