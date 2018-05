Wall Street sluit vlak na Iran-besluit

Opvallend was wel dat de beurskoersen van defensieconcerns in de lift zaten. Straaljagerbouwer Lockheed Martin werd 2% meer waard. Branchegenoot Northrop mocht 3,8% bijschrijven.

De afgelopen dagen hadden de spanningen rond Iran geleid tot stijgende olieprijzen. Dinsdag gingen de prijzen, vooruitlopend op het officiële besluit, echter flink omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8% minder op $68,72. De dollar won juist aan kracht.

Op Wall Street daalde kabelreus Comcast 5,6%. Het bedrijf wil zich mengen in de overnamerace om een groot deel van 21st Century Fox. Disney (-0,7%) bereikte eind vorig jaar een akkoord om een aantal tv-kanalen, de filmstudio en internationale bezittingen van Fox over te nemen voor ruim $52 miljard. Maar Comcast zou daar nu meer geld voor over hebben.

Beleggers beloonden Seaworld met een koerssprong van 7,1% voor meevallende kwartaalcijfers. Seaworld verwelkomde in de eerste maanden van het jaar 3,2 miljoen bezoekers. Dat betekende een stijging met 15% op jaarbasis, wat logischerwijs ook terug was te zien in de omzet. De extra toeloop kwam mede door de gunstige timing van de paasvakantie. Die hielp ook andere attractieparken vooruit.