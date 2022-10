’Britse overheid moet 200.000 banen schrappen’

De minister van Financiën Kwasi Kwarteng kreeg felle kritiek voor zijn belastingplan van 23 september om de vermogenden Britten een belastingkorting van 45 miljard pond te bieden. Die ingreep zou de staatsschuld van het Verenigd Koninkrijk fors laten oplopen.

Het Institute for Fiscal Studies voorziet dat de aangekondigde loonstijging met 5% voor ambtenaren dit jaar, die maar deels begroot zou zijn, de druk op de overheidsuitgaven nog verder vergroot. Er zou direct een besparing van 5,6 miljard pond nodig zijn, omgerekend het verlies van 200.000 banen.

De minister komt op 23 november met meer details van zijn plan om de koopkracht van Britten te herstellen, ondanks de roep van Britse parlementsleden om eerder inzicht te bieden.

’Beetje turbulentie’

De Bank of England greep vorige week in met het opkopen van obligaties, na een scherpe daling van de koersen van staatsobligaties, ook om de val van het Britse pond te stuiten. Een vijftal pensioenfondsen zou zonder de ingreep naar de rand van de afgrond gebracht worden. De reddingsoperatie die 65 miljard pond kostte, leidde tot een van de grootste beursdalingen in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog. Kwarteng deed de paniek af als „een beetje turbulentie.”

De Britse premier Liz Truss en Karteng beweerden dat een neergang van de Britse beurzen onlangs onderdeel was van een wereldwijde daling. Maar De Britse centrale bank wees vrijdag in een ongebruikelijke reactie als oorzaak nadrukkelijk naar het financiële beleid van Truss en Kwarteng.

In een brief aan de parlementscommissie voor financiële zaken zei vicegouverneur Jon Cunliffe dat de BoE geen andere keuze had dan in te grijpen. Daarmee werd voorkomen dat fondsbeheerders 50 miljard pond aan obligaties dumpten en een marktcrash veroorzaakten. Toen de obligatiekoersen instortten, moesten fondsen geld ophalen om aan de vraag naar onderpand te voldoen.

