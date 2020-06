Begraafplaats Esserveld in Groningen Ⓒ GinoPress B.V.

Amsterdam - De kosten van een laatste rustplaats lopen in Nederland flink uiteen. Een particulier graf is het duurst in Groningen en het goedkoopst in het Overijsselse Losser. Een graf op een gemeentelijke begraafplaats in Nederland kost gemiddeld ruim 3200 euro, ruim honderd euro meer dan in 2019.