Review Bird Buddy: leer de vogels in je tuin kennen met dit slimme vogelhuisje

Door Chris Broesder

Haarlem - Het was een van de meest opvallende producten op de grootste technologiebeurs CES in Las Vegas begin dit jaar en inmiddels konden we hem uitgebreid testen: het slimme vogelvoederhuisje Bird Buddy. Een nieuw soort gadget verzinnen is knap, zeker als het zoveel mensen aanspreekt als dit apparaatje.