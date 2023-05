Premium Het beste van De Telegraaf

Prijzen koopwoningen ruim 4 procent lager in april

Door Willemijn van Benthem

Woningverkopers kunnen steeds minder vaak de bloemetjes buiten zetten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In april waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,4% lager dan in april 2022. Een maand eerder was de daling 2,3% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.