Prijzen koopwoningen zakken verder weg in april

Ten opzichte van maart is de prijsindex bestaande koopwoningen in april met 1,1% gedaald. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een almaar stijgende trend, tot augustus 2022. Sindsdien is de prijsindex vrijwel onafgebroken gedaald. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in april ruim 87% hoger. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in april €401.374.

Minder transacties

Het Kadaster maakte bekend dat het in april 12816 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 20% minder dan een jaar eerder. In de eerste vier maanden zijn 53253 woningen verkocht, ruim 11% minder dan in dezelfde periode van 2022.