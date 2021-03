ABN zakt fors weg na degradatie uit lagere AEX

Inger Leemans, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam luidde de gong virtueel naar aanleiding van de opening van het 3-daagse Making Sense of Finance Congres. Ⓒ Euronext Amstrdam AEX 674.95 -0.02 % ABN AMRO BANK N.V. 10.655 -1.02 %

Na de voorspoedige gang van zaken in voorgaande handelsdagen kwam de AEX woensdag licht lager uit de startblokken. De terugtrekkende beweging van ABN na het komende vertrek uit de AEX hield de opmars in toom. Just Eat Takeaway blonk uit in reactie op de cijfers.