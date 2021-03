AEX krijgt 700 punten in zicht door zegereeks

De AEX-index eindigde 0,4% hoger op 678,03 punten. De beursgraadmeter kreeg daarmee ook de magische grens van 700 punten weer in zicht. De AEX klom vorige maand al naar 689 punten. De AMX ging vandaag 0,5% vooruit naar 989,51 punten. De koersenborden in Parijs (+1,1%) en Frankfurt (+0,7%) kleurden eveneens groen, terwijl de beurs in Londen 0,1% daalde.

Door snel oplopende obligatierentes was er de afgelopen twee weken een rotatie waarbij beleggers massaal in waardeaandelen stapten en techfondsen verkochten. „Deze rotatie zien we minder worden met het tot rust komen van de lange rente”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Van Schie verwacht dat de beurzen de komende maanden blijven oplopen, met zo nu en dan een kleine terugval. Hij ziet momenteel onder meer goede kansen in Chinese aandelen.

De vermogensbeheerder blikt ook alvast vooruit naar het rentebesluit van de ECB op donderdag. „De ECB zal waarschijnlijk zeggen dat ze kijkt naar de gestegen obligatierentes en dat de centrale bank ingrijpt als het te erg wordt.” Volgens Van Schie kan de economie in de eurozone wel een iets hogere inflatie en rente aan, maar wil de ECB niet dat het prille economische herstel een knauw krijgt.

De Amerikaanse beurzen stonden aan het einde van de middag hoger. De Dow Jones-index steeg 1,2%. Techbeurs Nasdaq klom 0,4%. Beleggers reageerden opgelucht dat de consumentenprijzen in de VS vorige maand minder dan verwacht zijn gestegen. Daarmee keerde de rust op de obligatiemarkt terug na de flinke rentestijgingen van de afgelopen tijd. Vandaag waren de ogen van beleggers ook gericht op het Huis van Afgevaardigden in Washington waar het omvangrijke steunpakket van president Joe Biden werd behandeld. Eerder ging het licht al op groen in de Senaat.

Takeaway aan kop, ABN Amro onderop

In de AEX was Just Eat Takeaway de koploper met een plus van 5,9%. Het maaltijdenbestelconcern meldde een forse toename van het aantal bestellingen in het coronajaar 2020.

Verffabrikant AkzoNobel werd 4,8% meer waard. Zorgtechnologieconcern Philips (+3,1%) was ook gewild.

Bankconcern ABN Amro (-3%) en chipmachinefabrikant ASMI (-3%) waren de grootste verliezers bij de hoofdfondsen. ABN Amro gaat na de herweging op Euronext Amsterdam later deze maand terugtreden van de AEX naar de AMX. Ook biotechfonds Galapagos (-2%) doet een stap terug naar de AMX.

In de AMX werd Besi 0,5% minder waard. De chiptoeleverancier maakt op maandag 22 maart samen met verlichtingsproducent Signify (+1,4%) promotie naar de AEX.

PostNL stond flink onder druk na slecht ontvangen jaarcijfers van de Belgische branchegenoot Bpost. Het aandeel PostNL dook 3,1% in het rood.

Basic-Fit liet 4,3% liggen. Analisten van RBC schroefden hun aanbeveling voor de fitnessketen terug in een reactie op de resultaten van de sportschoolketen, die dinsdag naar buiten werden gebracht.

Corbion (+7,5%) voerde de winnaars aan bij de middelgrote fondsen. Het speciaalchemieconcern veerde daarmee op na de stevige koersdaling van vorige week, toen de onderneming met een voorzichtige verwachting voor dit jaar kwam.

