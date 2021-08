Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggersbarometer Belegger ziet weer brood in bakstenen

Door Martijn Klerks Kopieer naar clipboard

Rotterdam - Al bijna anderhalf jaar is het zo goed als onmogelijk om verlies te maken op de aandelenmarkten, maar in andere categorieën durven beleggers nu pas weer een teen in het water te steken. Kijk naar vastgoed: 2020 was – zeker voor commerciële panden – een rampjaar. Maar inmiddels ziet 8% van de particuliere investeerders weer brood in bakstenen, blijkt uit de ING Beleggersbarometer. Dat is bijna een verdubbeling van de 5% bij de vorige meting.