Amsterdam blijft ING ondanks salarisrel trouw

Dat schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen in antwoord op vragen die D66-raadslid Paul Guldemond bij het college had gesteld. Het Amsterdamse college heeft begrip voor de maatschappelijke commotie die ontstond nadat ING bekendmaakte het jaarsalaris van ceo Hamers stevig te willen opkrikken, reageeert Van Aartsen.

Maar met het afblazen van het plan door de Amsterdamse huisbank is de kous voor de gemeente af: „Het college vindt het een wijs en verstandig besluit dat ING inmiddels het voorstel tot salarisverhoging voor de ceo heeft ingetrokken.”

Zelfs als de salarisverhoging had doorgezet, lijkt Amsterdam overigens niet van plan te zijn geweest om het contract met ING voortijdig op te zeggen. „Afscheid nemen kan alleen als er een nieuwe huisbank is geselecteerd”, aldus de burgemeester, die toevoegt dat hiervoor eerst een officiële aanbesteding moet worden doorlopen. Het beloningsbeleid van een bank is volgens Van Aarsten ‘niet toegestaan om als criterium mee te laten wegen’ in een aanbesteding’.

Eerder had oproep aan de Rijksoverheid om het contract met ING als huisbankier op te zeggen naar aanleiding van de salarisrel eveneens weinig kans van slagen. „Het stellen van een bezoldigingsmaximum of vergelijkbare eis voldoet niet aan de beginselen van de Aanbestedingswet”, liet minister Wopke Hoekstra van Financiën vorige maand weten aan PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.