Financieel

Beleggers trekken Boskalis vlot

Het orderboek van de Nederlandse baggeraar en Boskalis is in het eerste kwartaal naar een nieuw recordniveau gestegen. Dat meldde de maritiem dienstverlener in een handelsupdate over de afgelopen periode. Beleggers reageren positief en stuwen de beurskoers naar het hoogste niveau in drie jaar.