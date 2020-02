NIBC steunt overnamebod Blackstone

Blackstone biedt voor de nog aan de Amsterdamse beurs resterende stukken €9,85 per aandeel. Dat ligt 8% boven de koers aan het einde van de beursdag van 13 februari, toen het bod bekend werd. Het gaat om een kleine 25% van de aandelen waar Blackstone nu een bod op uitbrengt.

JC Flowers, die NIBC eerder naar de beurs bracht, krijgt €8,93 per aandeel voor zijn belang van 60,6%. Reggeborgh ontvangt €9,65 per aandeel voor het belang van 14,7%. Bij elkaar komt de waarde van NIBC uit op €1,36 miljard. Sinds het bod van Blackstone is er bij NIBC geen overtreffend bod binnengekomen, stelt de bank.

Tegelijk maakte NIBC de prestaties bekend over 2019. Dit stond eigenlijk voor donderdagochtend gepland. Hierin blijkt de bank vergeleken met een jaar eerder een winstdaling van 11% te hebben geboekt. De nettowinst ging van €217 miljoen in 2018 naar €194 miljoen vorig jaar. De daling aan inkomsten kwamen mede door een afouw in hefboomfinancieringen leningen in energie en scheepvaart. Het rendement op eigen vermogen blijft met 11,4% relatief hoog.

Deal

Blackstone zegt de bestaande strategie en langetermijnbelangen van NIBC te ondersteunen. „NIBC is een hoogwaardig bedrijf, met zeer getalenteerde en gemotiveerde mensen. Samen met het bewezen trackrecord van Blackstone van succesvol investeren in de financiële sector, is dit een opwindende volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf”, laat fondsmanager Qasim Abbas van de Amerikaanse durfinvesteerder weten.

De raad van bestuur en raad van commissarissen van NIBC stellen in een persbericht de ondernemingsraad van de bank te hebben geraadpleegd voor zij hun zegen gaven aan het overnamebod. ,,Onze gesprekken met Blackstone ondersteunen het geloof van de raad van commissarissen dat deze deal in het belang van alle stakeholders van NIBC is”, schrijft president-commissaris Dick Sluimers in een persverklaring. De rvc heeft de beschermingsstichting, de STAK, gevraagd niet in actie te komen tegen het bod. Vermoedelijk verdwijnt NIBC halverwege dit jaar, na ongeveer twee jaar, van de beurs.

In de deal is afgesproken dat Blackstone niets verandert aan het huidige management van NIBC. De bank blijft zitten op het huidige hoofdkantoor in Den Haag. Er worden geen onderdelen verkocht, tenzij dit op initiatief van de directie is. Ook aan de naam en het logo van de voormalige Nederlandse investeringsbank wordt niets veranderd. De zetels van JC Flowers en twee door hem aangestelde commissarissen in de rvc worden overgenomen door leden van Blackstone. De Nederlandsche Bank (DNB) moet de overname nog goedkeuren.

Voorkennis?

Ondertussen spreekt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) van een rare gang van zaken bij het overnamebod. De belangenorganisatie wil van NIBC tekst en uitleg over ’een onverklaarbare toename in het handelsvolume’ van het NIBC-aandeel sinds 5 februari. ,,Het is zeer aannemelijk dat een aantal beleggers ruim voor het persbericht met de informatie over het overnamebod van Blackstone kennis hadden van de overnameplannen. Zij hebben kunnen profiteren van deze voorwetenschap”, stelt de VEB.

Met NIBC vertrekt een volgende bank in korte tijd van het Damrak. Recent werden BinckBank en Kas Bank na overnames door buitenlandse partijen van de Amsterdamse beurs gehaald.