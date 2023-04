Premium Het beste van De Telegraaf

Man moet duizenden euro’s zorgkosten buitenland zelf betalen, want ’was geen spoed’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Als je zorg nodig hebt in het buitenland, is het slim om vooraf even je zorgverzekeraar te bellen zodat je precies weet wat wél en niet vergoed wordt. Een man wiens herniaklachten tijdens een vakantie in Turkije zodanig toenamen dat hij zich liet opereren, moet een flink deel van die ziekenhuiskosten zelf betalen. Volgens zorgverzekeraar Menzis gaat het namelijk niet om spoedeisende zorg. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen geeft de verzekeraar gelijk.