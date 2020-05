’Aantal Action-winkels kan verviervoudigen’

Action heeft momenteel 1576 winkels in zeven Europese landen. Volgens de Britse investeerder en grootaandeelhouder heeft Action de potentie om de komende jaren door te groeien naar 6000 winkels.

Groei

De discounter, bekend van goedkope artikelen, behaalde vorig jaar een omzet van ruim €5,1 miljard, een stijging van meer dan 21% ten opzichte van 2018 toen de omzet op €4,2 miljard uitkwam. Action boekte verder een winst voor belasting van €541 miljoen, tegen €450 miljoen het jaar daarvoor.

Ook in de eerste elf weken van dit jaar behaalde Action een groei van 7%, maar halverwege maart stortten de verkopen in vanwege de coronacrisis. Het concern moest alle winkels verplicht sluiten in Frankrijk, België en Oostenrijk en gedeeltelijk in Duistland en Polen. Inmiddels zijn alle winkels weer open.