'Verwachtingen Vopak worden vrij sterk'

Volgens de marktvorsers is de belangrijkste reden voor die te verwachten sterkere prognose dat Vopak in het derde kwartaal nog te maken had met voorbereidingen voor nieuwe regels over uitstoot van zwavel door rederijen die per 1 januari ingaan. Vopak had in september al gezegd voor het vierde kwartaal een hogere bezettingsgraad te voorzien, in aanloop naar de nieuwe regels. Opslagtanks die voldoen aan de nieuwe regelgeving zijn maanden vooruit geboekt, aldus Vopak. Het bedrijf zette zo'n 40 miljoen euro opzij voor bijvoorbeeld nieuwe pijpleidingen en pompen om brandstoffen met een hoog en laag zwavelgehalte te kunnen scheiden of eventueel mengen.

ING denkt dat Vopak in het derde kwartaal een bedrijfsresultaat (ebitda) heeft behaald van 208 miljoen euro, met een bezettingsgraad van zijn opslagtanks van 83 procent. Onlangs rondde Vopak de desinvestering van terminals in Amsterdam en Hamburg af en werd de verkoop aangekondigd van de terminal in het Spaanse Algeciras.

ING heeft een hold-advies op Vopak, met een koersdoel van 45 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 10.30 uur vlak op 49,17 euro.