KLM wil ondanks onrust groeien op Schiphol

„We blijven in nauw contact met KLM. Niet alleen in verband met de recente ontwikkelingen bij Air France KLM, maar ook op het gebied van duurzaamheid”, zei de minister na afloop van het werkbezoek. Verder wilde ze weinig kwijt, want de situatie rondom Air France KLM is precair. Woensdag komt het bestuur van de luchtvaartcombinatie in Parijs bijeen.

De afgelopen dagen ging het hard met de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie. Vrijdag stapte de baas van Air France KLM op, vanwege een loonconflict bij dochtermaatschappij Air France. Eerder op de dag moest een winstwaarschuwing gegeven worden. Sinds vandaag zitten de vakbonden weer om tafel met de directie.

€25 miljard toegevoegde waarde

In dat kader onderstreepte de minister nogmaals het belang van KLM voor Nederland. Het netwerk van KLM en Schiphol is goed voor zo’n €25 miljard aan toegevoegde waarde aan de economie, zo berekende adviseur McKinsey een paar jaar geleden uit, toen nog werkgever van minister Hoekstra (Financiën). KLM is één van de grootste particuliere werkgevers van Nederland.

Door de gebeurtenissen bij Air France KLM van de afgelopen dagen is op de achtergrond geraakt dat KLM wil dat er tijdelijk verruiming komt op Schiphol voor verdere groei. Van Nieuwenhuizen besloot een paar maanden geleden Schiphol op slot te gooien en de opening van overloopluchthaven Lelystad uit te stellen.

Na 2020 kan Schiphol weer verder groeien als de vliegtuigen schoner en stiller worden, zoals in het regeerakkoord staat vermeld. KLM investeert momenteel al miljarden in nieuwe Boeing Dreamliners, die de viermotorige Boeing 747 moeten vervangen. De vraag is wanneer de luchtvaartmaatschappij daarvoor beloond wordt.

„Ik zie het bezoek van de minister als bevestiging dat ze belang hecht aan de Nederlandse luchtvaart”, zegt Elbers daarover. „Door vlootvernieuwing, gewichtsbesparing en efficiënte vluchtuitvoering streven wij ernaar om in 2020, 20% minder CO2 per passagier uit te stoten.”