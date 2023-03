Volvo-baas haalt uit naar Duitsland om verzet tegen verbod brandstofauto

Half februari heeft het Europees Parlement het akkoord tussen EU-landen bevestigd om vanaf 2035 alleen nog nieuwe emissieloze auto’s op de Eurpese wegen toe te laten. Onder meer Duitsland en Italië legden begin maart echter een bom onder deze doelstelling. De landen zeggen te willen wachten op de komst van synthetische brandstoffen, terwijl zij daarbij erkennen dat die peperduur zijn en nog erg inefficiënt.

Volvo-baas Rowan heeft geen goed woord over voor de terugtrekkende beweging van enkele EU-lidstaten. „Dit is een zorgwekkende en teleurstellende ontwikkeling”, zegt hij in een persoonlijke boodschap op LinkedIn. „Dit is niet het moment om op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen voor onze industrie terug te draaien en te blokkeren.”

Voorloper

Volvo is in Europa een grote voorloper in emissieloos rijden. De Zweedse autofabrikant met het Chinese Geely als eigenaar brengt vanaf 2030 al geen auto’s met een verbrandingsmotor op de markt. Vanaf 2040 wil de Zweedse autobouwer zelfs het hele productieproces klimaatneutraal hebben. Volvo heeft in die transitie het pedaal dieper ingetrapt dan de rest van de Europese auto-industrie. Het concern is dan ook uit de Europese autokoepel Acea gestapt, omdat de autobouwer de leden binnen belangenclub te terughoudend vindt in elektrificatie en emissieloos rijden en voelt zich daarom niet vertegenwoordigd.

Politieke belangen

Volgens Rowan stellen de landen die nu op de rem trappen ’binnenlandse politieke belangen boven die van EU-burgers en de jongere generaties’. Duitsland vertegenwoordigt met zijn houding niet de hele Duitse auto-industrie. Volkswagen hecht er namelijk aan vast te houden aan 2035.

Eerder deze week heeft de autobouwer uit Wolfsburg zijn investeringsprogramma voor elektrificatie en software-ontwikkeling nog met 57% opgeschroefd tot €180 miljard. In 2030 moet 80% van alle nieuwe auto’s die onder de Volkswagen Group vallen, zoals Audi, Seat, Skoda en Porsche, aan de stekker.