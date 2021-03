Megabonus voor bazen Flow Traders

Dat is een van de hoogste bonussen die ooit is uitgekeerd bij een Nederlands bedrijf. Voor Flow Traders was 2020 een topjaar. Door grote schommelingen op de beurzen schoot de winst van het handelsbedrijf omhoog van €53 miljoen in 2019 naar €464,5 miljoen in het afgelopen jaar.

De overige ruim 550 werknemers delen ook mee in de winst. Zij ontvangen ieder gemiddeld €516.000 extra.