Zakenreistycoon John Fentener (BCD) trekt zich terug en slaat alarm: ’Druk op bedrijfsklimaat’

Door Yteke de Jong en Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

John Fentener van Vlissingen: „Nederland is erg naar binnen gekeerd.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

John Fentener van Vlissingen is blij dat zijn zakenreisconcern BCD weer winst boekt na de loodzware coronajaren. Voor de zakenman is dit dan ook een logisch moment om aan te kondigen dat hij een stap terug doet. Maar hij snapt niets van de politieke wens om luchthaven Schiphol te laten krimpen. „Waar zijn we mee bezig in Nederland?”