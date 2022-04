Premium Het beste van De Telegraaf

Extreme inflatie en voorzichtige fondsen werpen schaduw over optimisme Analyse: indexatie bij veel ouderen doekje voor het bloeden

Door Martin Visser

Het is oorlog in Oekraïne, maar de pensioenfondsen doen het goed. Heel goed zelfs. Dat is het raadselachtige van ons pensioenstelsel op dit moment. Als de economische onzekerheden toenemen, stijgt de rente en juist dat is allesbepalend voor de financiële vooruitzichten van onze pensioenen.