Nog langer dicht. De onheilstijding van een gedwongen sluiting tot in december is als een mokerslag aangekomen bij de horeca. Tegelijkertijd is er ook het besef dat er maar één manier is om te ontsnappen uit de noodsituatie: „Niets veranderen en afwachten tot het goed komt, heeft geen zin.”