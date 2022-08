Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe daling bouwvergunningen zet rem op aanpak woningcrisis

De 100.000 huizen die woonminister De Jonge jaarlijks wil bouwen worden niet gehaald, blijkt uit de cijfers. Ⓒ foto ANP/HH

Amsterdam - Er worden minder huizen gebouwd, waardoor de bouwambitie van 100.000 per jaar niet gehaald wordt. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal afgegeven bouwvergunningen nu voor het tweede kwartaal achtereen is gedaald naar 15.000. Dit is 27% lager dan het jaar ervoor, terwijl er momenteel 300.000 woningen tekort zijn.