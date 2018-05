Winst- en omzetgroei bij Ahold Delhaize

De omzet van de onderneming steeg ten opzichte van een jaar eerder bij constante wisselkoersen met 2,5 procent tot 14,9 miljard euro. De winst dikte met ruim een kwart aan tot 407 miljoen euro. Ahold Delhaize meldde verbeterde prestaties in de Verenigde Staten en hoopgevende verkooptrends in België. Ook in Nederland gingen de zaken goed. Wat online betreft wees Ahold Delhaize specifiek naar bol.com en ah.nl. De onlineverkopen dikten met ruim 23 procent aan.

De gevolgen van de dure dollar ten opzichte van de euro wogen wel flink op de onderneming, doordat Ahold Delhaize een groot deel van zijn opbrengsten uit de Verenigde Staten. Als deze wisselkoerseffecten worden meegerekend was sprake van een 5,9 procent lagere omzet en een 14,5 procent hogere winst.

Topman Dick Boer, die zijn plek op 1 juli over zal dragen aan zijn opvolger Frans Muller, was tevreden met de prestaties. Ahold Delhaize zag de vergelijkbare omzet in Nederland met 3,2 procent aandikken.

