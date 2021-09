Premium Het beste van De Telegraaf

Pittoresk stadje epicentrum van zoete Indonesiche lekkernij Spekkoekkoningin troont in Oudewater

Door Menzo Willems

Spekkoekkoningin Jessica Chang Sing Pang (r.) en mediapersoonlijkheid Marijke Helwegen hadden veel plezier met de Australische, in Nederland opgegroeide, Masterchef Ben Ungermann, die eregast was op haar receptie. Ⓒ EIGEN FOTO’S

Het Utrechtse Oudewater had onlangs hoog buitenlands bezoek met een Nederlands tintje. De Australische mediakok Ben Ungermann, opgegroeid in ons land, was eregast op een receptie van spekkoekkoningin Jessica Chang Sing Pang. Het model en voormalig directeur van twee kokscholen heeft een pittoresk winkeltje in het monumentale centrum van het eeuwenoude stadje.