ING krijgt er fors meer klanten bij

Het financiële concern kreeg er wereldwijd ruim 400.000 klanten bij, waardoor het totale klantenbestand aandikte tot 37,8 miljoen. Vooral in Duitsland en Australië groeide het klantenbestand. Hamers benadrukt dat er ook op de Nederlandse markt, waar ING ongeveer 8 miljoen klanten heeft, sprake was van groei. In zijn ogen laat dat zien dat het mogelijk is om de reputatie van de bank te managen door in te zetten op goede dienstverlening.

ING kwam eerder dit jaar in opspraak vanwege een voorstel voor een forse loonsverhoging voor zijn topman. De bank wilde de beloning van Hamers dit jaar met 50 procent verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. Nadat hier grote publieke en politieke verontwaardiging over was ontstaan, werd het voorstel ingetrokken.

In de weken dat de discussie op zijn hevigst was, waren er klanten die vertrokken bij de bank. Maar er kwamen dagelijks ook weer klanten bij. Volgens Hamers is het moeilijk om de motieven van de opgestapte klanten te achterhalen. De bank kijkt daarom liever naar de positieve totaalcijfers.

ING vaart momenteel duidelijk wel bij het krachtige aantrekken van de economie. De bank hoefde bijvoorbeeld ook minder geld op zij te zetten voor slechte leningen. Alles bij elkaar werd er voor zo'n 12,3 miljard euro aan nieuw krediet uitgezet.

De baten van de bank gingen op jaarbasis met 1,4 procent omhoog naar bijna 4,5 miljard euro en de brutowinst steeg met 2,1 procent tot krap 1,7 miljard euro. Onder de streep resteerde uiteindelijk een nettowinst van dik 1,2 miljard euro. Dat was 7,2 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar.