Benzineprijzen lopen verder op

Bij de grote tankstations is de adviesprijs voor Euro95 voor 9 mei €1,756 per liter geworden, 7 eurocent meer dan de dag ervoor. De stijging is volgens het prijsoverzicht van belangenvereniging United Consumersal al een aantal dagen gaande.

Diesel kost nu €1,436 per liter, eveneens 7 eurocent prijziger dan de dagen ervoor. Lpg en super bleven vlak geprijsd.

Ruwe olie

Een vat Amerikaanse ruwe WTI-olie van 159 liter werd 3% duurder en bereikte het hoogste punt in drie jaar tijd.

Ruwe olie in Europa (Brent) kreeg woensdagochtend de wind stevig in de rug en klom naar het hoogste niveau sinds eind 2014, en werd in de avond 3% duurder tot bijna $78 per vat.

Oliebedrijven zijn gewild op de beurs dankzij deze prijsstijgingen.

Dat gebeurde vooral vanwege de toegenomen onrust in het Midden-Oosten na de terugtrekking van de Amerikaanse president Donald Trump uit de Iran-deal. Sancties tegen Iran werden daarbij verminderd als Iran zou afzien van ontwikkeling van kernwapens.

Ingreep Trump ijlt door

„Een afschuwelijke en eenzijdige deal”, noemde president Trump gisteravond het in 2015 gesloten akkoord met Iran.

Volgens Israël en de VS is het land echter in stilte doorgegaan met het ontwikkelen van een nucleair wapenarsenaal. Hij beloofde de zwaarst mogelijk economische sancties in te stellen.

In een toelichting op de speech van Trump gaf het Witte Huis Europese bedrijven bovendien zes maanden de tijd om hun activiteiten in Iran af te bouwen.

Wat er nu met de oliemarkt gaat gebeuren, hangt ook af van hoe de Opec, de club van de belangrijkste olieproducerende landen, zal reageren op het Amerikaanse besluit.

Volgens ABN Amro’s energie-econoom Hans van Cleef zullen de gevolgen van het besluit nog lang aan de pomp doorklinken. Structureel is er al een tekort voor de langere termijn, stelt hij.

In juni zal Opec naar verwachting een besluit nemen over een mogelijke verlenging van de beperking van de olieproductie.

Bodem bereikt

Ook zonder geopolitieke onrust zat de olieprijs in de lift, onder andere door de aantrekkende wereldeconomie. Het heeft even geduurd, maar de bodem van olie-opslagtanks komt langzaam in zicht.

Medio 2014 kostte een vat Brent-olie bijna $120. Maar daarna zette de daling in, tot het dieptepunt van onder de $30 in januari 2016. In afwachting van hogere prijzen werd olie massaal opgeslagen in tanks en tankers.