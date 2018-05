Olieprijs schiet naar nieuwe piek sinds eind 2014

De Brent-prijs steeg rond 08.00 bijna 2,5% naar een stand van dicht tegen de $78 per vat. Daarmee werd de opmars van het zwarte goud stevig hervat.

„Een afschuwelijke en eenzijdige deal”, noemde president Trump gisteravond het in 2015 gesloten akkoord met Iran. Hij beloofde de zwaarst mogelijk economische sancties in te stellen. In een toelichting op de speech van Trump gaf het Witte Huis Europese bedrijven bovendien zes maanden de tijd om hun activiteiten in Iran af te bouwen.

Wat er nu met de oliemarkt gaat gebeuren, hangt ook af van hoe de Opec, de club van de belangrijkste olieproducerende landen, zal reageren op het Amerikaanse besluit. In juni zal naar verwachting een besluit worden genomen over een mogelijke verlenging van de beperking van de olieproductie.

Ook zonder geopolitieke onrust zat de olieprijs in de lift, onder andere door de aantrekkende wereldeconomie. Het heeft even geduurd, maar de bodem van olie-opslagtanks komt langzaam in zicht. Medio 2014 kostte een vat Brent-olie bijna $120, maar daarna zette de daling in, tot het dieptepunt van onder de $30 in januari 2016. In afwachting van hogere prijzen werd olie daarom massaal opgeslagen in tanks en tankers.