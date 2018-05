Kunstcollectie Rockefeller brengt al €544 miljoen op

Onder de hamer ging onder meer Fillette à la corbeille fleurie (Meisje met een mandje bloemen) van Pablo Picasso. De waarde werd vooraf geschat op zo'n 70 miljoen euro, het meest waardevolle stuk uit de collectie. Het schilderij werd voor bijna 100 miljoen verkocht.

Van Claude Monet ging Nymphéas en fleur (Waterlelies in bloei) onder de hamer en van Henri Matisse Odalisque couchée aux magnolias (Odalisk of vrouw liggend tussen magnolia's). Die leverden ieder rond de 70 miljoen euro op. De veiling duurt nog tot vrijdag. De opbrengst is voor tien goede doelen.