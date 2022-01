’KLM verlaagt drempel taksontwijking piloten en stewardessen met reiskostenvergoeding’

Dat blijkt uit de laatste rapportage van de ’staatsagent’, die bij KLM is aangesteld om te kijken of het bedrijf aan de voorwaarden voldoet voor de miljardensteun van de overheid. De staatsagent heeft het over een ’woon-werk-vergoeding’, maar in de praktijk vliegen de medewerkers in uniform vanuit buitenland naar Schiphol om vanuit daar hun dienst te starten. Ze doen dan ’lichte’ werkzaamheden aan boord.

Een van de voorwaarden van de leningen van banken en overheid is dat KLM kijkt of er wat valt te doen aan de mogelijke medewerking aan belastingontwijking door piloten en stewardessen van de luchtvaartmaatschappij. Een deel van hen blijkt in het buitenland te wonen, wat fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Vooral Spanje, met grote belastingvoordelen voor piloten, is populair.

Fiscaal klimaat gunstig

De staatsagent concludeert dat sommige cockpit-en cabinepersoneel inderdaad over de grens wonen uit belasting-overwegingen. Dat maakt KLM volgens hem makkelijker omdat het bedrijf het reizen voor woon-werkverkeer van medewerkers mogelijk maakt. In totaal wonen 350 piloten en 330 cabinemedewerkers over de grens. Het gaat in totaal om circa 11% van de vliegers en 5% van de stewardessen.

Hij benadrukt ook dat er piloten en stewardessen zijn die niet in het buitenland wonen omdat het fiscale klimaat daar gunstig is, maar bijvoorbeeld vanwege familie-omstandigheden.

Dat verschil maakt het ook moeilijk om het faciliteren van belastingontwijking door piloten en stewadessen aan te pakken. „Daarvoor zijn de individuele omstandigheden te zeer bepalend en uiteenlopend”, schrijft Kaag. Maar ze vindt het wel van belang dat er een ’passende oplossing’ voor het probleem komt. De staatsagent gaat daar met KLM over in gesprek.