Ondanks crisis: aantal mensen met betalingsproblemen afgenomen

Dat meldt de stichting BKR, die schulden en betalingsproblemen registreert.

Dure telefoon

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal mensen met een consumptief krediet ook afgenomen.

Eind 2019 hadden bijna 9,4 miljoen Nederlanders zo’n krediet, eind 2020 waren dat er al minder dan 8,8 miljoen. Dat lijkt heel veel, maar een dure telefoon met abonnement telt voor BKR bijvoorbeeld ook als een consumptief krediet.

Bekijk ook: Kopen op de pof gaat verder aan banden

Het percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen nam in dezelfde periode af van 4,75% (695.000 mensen) naar 4,49% (657.000 mensen). Alleen bij jongeren onder de 25 stegen de betalingsproblemen.

Bekijk ook: Veel meer jongeren kunnen rekeningen niet betalen

Betalingsproblemen worden aan BKR doorgegeven zodra er een achterstand bij het aflossen ontstaat, er een betalingsregeling is afgesproken na een achterstand, een deel van de schuld afgeboekt moet worden, de schuld in één keer wordt opgeëist of een persoon is aangemeld bij schuldhulpverlening.

Coulantie

Een mogelijke verklaring voor het feit dat er minder Nederlanders zijn met geregistreerde betalingsproblemen is volgens Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR dat veel kredietaanbieders coulanter zijn dan normaal en er al veel preventieve betalingsregelingen zijn getroffen. Ook de steunmaatregelen van de overheid spelen mee.

Bekijk ook: Banken gaven tienduizenden klanten betaalpauze

Hij maakt zich wel zorgen om de jongeren. Zij hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zijn vaker werkloos en hebben een forse studieschuld. Eind 2020 waren er ruim 34.000 jongeren tot 25 met betalingsproblemen bij de stichting geregistreerd. Dat is 2000 meer dan een jaar ervoor.