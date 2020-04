Bierverkoop met ruim een derde omlaag

Grote brouwers produceren nu handalcohol in plaats van bier. Ⓒ ANP Heineken 74.88 -0.29 %

DEN HAAG - De Nederlandse bierverkoop is met 36 procent gedaald door alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. De daling is gemeten vanaf 15 maart, toen de sluiting van de horeca inging in Nederland.