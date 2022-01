Calisto Tanzi: melkgigant die Parma trots maakte en meesleepte in zijn val

Sterren

The Black Klansman-acteur Max Julien overleden

Acteur Max Julien, voornamelijk bekend van zijn rol als Goldie in de film The Mack (1973), is overleden. Dat hebben zijn vertegenwoordigers aan entertainmentwebsite TMZ laten weten. De acteur werd zaterdag dood gevonden door zijn vrouw Arabella. Julien werd 88 jaar.