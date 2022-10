Flow Traders vergroot winst op effectenhandel

Dat meldt de Amsterdamse market maker meldt donderdag voorbeurs. Flow Traders koopt aandelen in ter waarde van €40 miljoen.

Vooraf gingen analisten gemiddeld uit van een handelsomzet van €80 miljoen, tegen €67 miljoen in het derde kwartaal een jaar eerder.

Over het tweede kwartaal kwam zijn bedrijfsresultaat van €18,3 miljoen, een afname met bijna 75% kwartaal op kwartaal, en onder de verwachtingen van €31,7 miljoen uit.

Het artikel gaat hieronder verder

Het sinds 2015 aan Euronext genoteerde bedrijf verschaft liquiditeit op alle effectenmarkten met het continu afgeven van bied- en laatprijzen van duizenden producten.

Bermuda

Het in 2004 opgerichte bedrijf, met kantoren in Singapore, de VS, Roemenië en Hongkong, vernieuwt zijn organisatie in de strijd met concurrenten als Optiver voor marktaandeel. Het kondigde vorige week een houdstermaatschappij aan, die wordt gevestigd op Bermuda. De wijziging in zijn structuur levert de Amsterdammers andere kapitaaleisen op, met kans op groei in andere regio’s. Die ’vergroten de strategische groeiopties van Flow Traders aanzienlijk’, aldus het bedrijf. Het voegde toe belasting te blijven betalen waar het geld verdient.

Zijn chief risk officer Britta Achmann kondigde kort eind september haar vertrek aan.

Flow Traders telt inmiddels ruim 600 werknemers, bij een marktwaarde van €965 miljoen.

Voor de update noteerde het aandeel van de proprietary trader dit jaar in Amsterdam 36% koersverlies. Het wordt door zes analisten gevolgd: twee geven een koopadvies, een een verkoopaanbeveling, drie suggereren beleggers het aandeel aan te houden.

Bekijk ook: Resultaat Flow Traders stelt teleur