Shell-dochter wil van twee raffinaderijen in VS af

Het gaat om een raffinaderij in Mobile, in de staat Alabama, en een bij Anacortes, in de staat Washington.

Shell houdt zijn portefeuille van raffinaderijen tegen het licht, en deze voorgenomen verkoop maakt daar deel van uit. Het olie- en gasconcern verwacht dat het verkoopproces nog vele maanden kan duren. Shell houdt ook de optie open om af te zien van de verkoop.