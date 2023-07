Beursblog: zwakte ASML houdt winst AEX in toom; trek in Takeaway

De AEX houdt woensdag uiteindelijk een nipte winst over na een eerder op de dag nog bijna de grens van 780 punten te hebben aangetikt. De terugtrekkende beweging van ASML in reactie van de cijfers speelt een rol bij de beperkte plus. Midkap Just Eat Takeaway valt goed in de smaak.

Ahold Delhaize kondigde eerder dit jaar aan dat het met succes een 'Green Bond' heeft geprijsd. Dit gaat om een duurzaamheidsobligatie van €500 miljoen met een looptijd van vijf jaar. Om dit te vieren heeft hoofd duurzaamheid Jan Ernst de Groot de Gong geslagen in aanwezigheid van het team. Ⓒ Euronext