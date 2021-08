Sterke vraag naar woningen haalt BAM uit rode cijfers

Ook in landen als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gingen de zaken goed. Buitenbeentje is de Nederlandse infrastructuurtak. Door oplopende kosten van projecten was dat het enige onderdeel waar de zaken er niet beter voor stonden dan een jaar geleden.

In totaal kwam de omzet uit op 3,6 miljard euro tegen net geen 3 miljard in de eerste zes maanden van coronajaar 2020. De aangepaste operationele winst, waarbij zaken als belastingen, eenmalige lasten en baten en wisselkoersverschillen niet meetellen, kwam uit op 157,1 miljoen euro. Onder de streep bleef een winst van 20 miljoen euro over. Een jaar eerder was nog een verlies van 234,5 miljoen euro de boeken in gegaan.

"Verschuilen achter kolkende huizenmarkt"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„BAM kan zich voorlopig verschuilen achter de kolkende huizenmarkt in Nederland. De prijzen blijven maar stijgen, waardoor ’s lands grootste bouwer de woningbouw als reddingsboei kan gebruiken. Het ‘aangepaste’ brutobedrijfsresultaat ligt in lijn met de doelstellingen, maar netto blijft er maar weinig onder aan de streep over. Ook zijn er nog steeds onzekerheden als gevolg van lopende disputen en terugkerende projectverliezen in Nederland bij de wegenbouwdivisie. De toekomst op het vlak van infrastructuur blijft onzeker, mede door de stikstofproblematiek.”

Risico’s

BAM kijkt met vertrouwen vooruit naar de rest van het jaar, maar ziet ook risico's. Zo blijft de coronasituatie onduidelijk en heeft het bouwbedrijf last van leveringsproblemen. Ook praat het bedrijf nog over de timing van het betalen van sommige schadevergoedingen waardoor die nog in de tweede jaarhelft op de resultaten kunnen komen te drukken.