’Huishouden te veel geld kwijt aan waterschap’

Volgens Eigen Huis werd vorig jaar 80% van de watersysteemheffing van waterschappen van in totaal €1,5 miljard betaald door huishoudens. Vanwege „noodzakelijke investeringen” om het land klimaatbestendig in te richten en schade en overlast door te veel of te weinig water te beperken, loopt de rekening in de toekomst alleen maar verder op, zo stelt de belangenvereniging.

Ook wijst Eigen Huis erop dat de hoogte van de heffing voor huishoudens wordt bepaald door de WOZ-waarde van een woning. „Omdat deze al jaren veel sneller stijgt dan die van bedrijfspanden valt de lastenverdeling steeds meer in het nadeel van huishoudens uit”, aldus de belangenclub, die ook vraagtekens zet bij de zeggenschap van huishoudens in het bestuur van waterschappen. Huishoudens hebben, in tegenstelling tot bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders, geen beschermde zetels in het bestuur van waterschappen.