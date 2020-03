Amerikaans bod op Nederlands-Duitse biotechnoloog Qiagen

Aan het biotechnologiebedrijf hangt volgens het overnamebod een prijskaartje van ruim 8 miljard euro. De aandeelhouders krijgen daarmee een premie van 23 procent ten opzichte van de slotkoers van Qiagen op maandag. Een voorwaarde van Thermo Fisher Scientific is dat aandeelhouders met minimaal drie kwart van de aandelen akkoord gaan met de deal.

Qiagen was vorig najaar met meerdere partijen in gesprek over een potentiële overname. Thermo Fisher Scientific dook toen ook al op. Het biotechnologiebedrijf, dat noteringen heeft aan de beurzen in Frankfurt en New York, denkt sneller te kunnen groeien dankzij een overname.