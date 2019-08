Groen licht voor nieuwe commissaris NIBC

NIBC kondigde eerder dit jaar al aan Kremers op het oog te hebben als commissaris. Zijn termijn loopt tot de algemene aandeelhoudersvergadering van de financieel dienstverlener in 2023. Kremers werkte eerder onder andere als risico-directeur van The Royal Bank of Scotland N.V. Hij is op dit moment voorzitter van de raad van commissarissen bij Robeco en commissaris bij de Nederlandse Spoorwegen.

