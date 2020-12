PostNL: houd retourpakket vast tot na jaarwisseling om topdrukte

Het aantal pakketjes is door de recente lockdown en sluiting van niet-essentiële winkels verder gestegen. „Met extra ritten, mensen en vrachtwagens én slim passen en meten, zijn we erin geslaagd om ons pakketvolume op te rekken naar een niveau van 1,7 miljoen pakketten per dag”, zegt directeur pakketten Liesbeth Kaashoek maandag in een verklaring.

Netwerk opgeschaald

Tot zondag was het maximale aantal pakketjes nog 1,5 miljoen per dag. PostNL zegt dat ze het netwerk heeft opgeschaald, maar dat wordt nu gebruikt om de extra bestellingen te kunnen verwerken. „We vragen consumenten om retourzendingen vast te houden tot 7 januari, en werken nauw samen met de webshops om dit mogelijk te maken.

Met hen en met diverse retailers zijn we daarnaast in gesprek om op verschillende plekken in het land extra afhaallocaties te openen”, zegt Kaashoek. Volgens sommige transporteurs is de wachttijd voor bezorging door PostNL in sommige gevallen opgelopen tot een week. PostNL heeft voor de eindejaarspiek afspraken gemaakt over de aantallen die webshops mogen aanleveren. Is dat meer, dan wordt dat niet altijd meegenomen en volgt de levering aan de consument later.

Massaal webwinkelen

Het postbedrijf heeft ten opzichte van begin dit jaar de capaciteit inmiddels met 90% opgeschaald, omdat Nederland massaal is gaan webwinkelen sinds de coronacrisis. Er worden diverse maatregelen genomen om de stroom pakketten beheersbaar te houden, maar de grens van het netwerk is in zicht met de 1,7 miljoen pakketten. Concurrent DHL zit op 1 miljoen pakketten per dag.

Volgens Kaashoek is het aantal pakketten dat dagelijks voor onze klanten verwerkt wordt sinds begin dit jaar nu bijna verdubbeld. In de sorteercentra worden momenteel iedere dag de maximale aantallen pakketten gesorteerd en in de pakketbussen geladen. PostNL kan vanwege de 1,5 meter eis minder efficiënt werken in de distributiecentra.