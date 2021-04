Corbion verhoogt omzetprognose na goede zaken bij supermarkten

Financieel

Materiaaltekorten werpen schaduw over resultaten Signify

Verlichtingsbedrijf Signify heeft in het eerste kwartaal last gehad van materiaaltekorten. Door de coronapandemie stond de wereldwijde leveringsketen onder druk. Dat zal ook in het tweede kwartaal invloed hebben, en in mindere mate in de tweede helft van het jaar.