Boodschappenbox met producten van de boer

Stijn Markusse en Stephanie Vellekoop willen de voedselketen zo kort mogelijk houden. Ⓒ EIGEN FOTO

Breda - Om groente die ’s morgen geoogst is ’s avonds op je bord te krijgen, heb je geen eigen groentetuin nodig. Het Brabantse bedrijf Boerschappen rijdt zes dagen per week in de ochtend langs boerenbedrijven om zijn boodschappenboxen te vullen. Onlangs is de dienst landelijk gegaan.