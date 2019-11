Utrecht - Telecomexperts verwachten dat maar weinig Nederlanders snel de overstap naar het nieuwe 5G-datanetwerk zullen maken, zodra dat in de lucht zal zijn. Maar 6% zal meteen investeren in een nieuwe telefoon die geschikt is voor het nieuwe protocol zodra 5G in de lucht is en 2% stapt over naar een andere aanbieder als zijn eigen telecomprovider het nog niet aanbiedt.