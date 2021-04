Bedrijven op strafbank Euronext dreigen notering te verliezen

Premium Financieel

Bitcoin-loket Coinbase spuit 53% omhoog bij beursdebuut Nasdaq

Cryptoplatform Coinbase is woensdag in New York tegen een prijs van $384,5 per aandeel naar de beurs gegaan. Daarmee heeft het een marktwaarde van $100,4 miljard gekregen. Het is de grootste Amerikaanse beurs naar marktwaarde geworden.